2022/03/27 | 18:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GPPex-pxO5A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فيديو متداول لشرطي يُنفذ دكة عشائرية على محل لبيع المياه المعدنية | متداول في مع صباح الجاف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فيديو متداول لشرطي يُنفذ دكة عشائرية على محل لبيع المياه المعدنية | متداول في مع صباح الجاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).