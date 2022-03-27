منتخب الشباب يتعادل أمام النجف في الإطار الودي

2022/03/27 | 18:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعادلَ منتخب الشباب أمام نادي النجف سلبياً في المباراةِ الودية التي أقيمت اليوم الأحد في ملعبِ الشعب الدولي والتي تدخل ضمن استعداداتِ منتخب الشباب للاستحقاقاتِ المقبلة.وقالَ مدرب منتخب الشباب، عماد محمد في بيان لاتحاد الكرة إن “المباريات الثلاث الوديّة التي خاضها المنتخبُ هذه الأيام حققت الفائدةَ الفنيةَ التي كنا نسعى إليها كونها […]

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