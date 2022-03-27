عيد الحزب* - كاظم الموسوي

2022/03/27 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_الموسوي "الكلمة اذا خرجت من القلب وقعت في القلب، واذا خرجت من اللسان لم تتجاوز الاذان"الامام علي بن ابي طالبلم يكن في حساباتي الاحتفال بعيد الحزب باعادة صفحات من تاريخه لا تسر السامع ولا تغني الطامع، انشقاقات وصراعات جانبية سداها قلة الوعي ولحمتها تضخم الذات وحب الزعامات الهوائية.



فاعترضت على قراءتها باللغة العربية وطلبت ان نواصل ما كتبته من اشارات منتقاة بايجاز من تاريخ الحزب والتاكيد على مهم ......





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