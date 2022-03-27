بالصور..حرب مياه مبكرة على

2022/03/27 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

يشهد حوض حمرين شمال شرق ديالى حالة استنفار شبه دائمة لفرق الموارد المائية في رفع التجاوزات على نهر ديالى الشريان الاساسي لسقي 70% من مناطق المحافظة.

وقال محمد خليل مسؤول حكومي سابق في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "الجفاف دفع الكثير من المزارعين على اقامة سداد على مجرى نهر ديالى في حمرين في محاولة للحصول على شي من المياه رغم انحسارها بنسبة تصل الى 80% قياسا بالاعوام السابقة لافتا الى فرق الموارد المائية في حال استنفار دائم لرفع تلك السداد رغم كل الاشكاليات".

واضاف خليل،ان "حمرين وهي تقع في اعالي نهر ديالى في وضع حرج للغاية متسائلا كيف سيكون وضع مناطق البزايز اي نهايات النهر سواء ي بعقوبة او غيرها"، مؤكدا بان "التجاوزات هي حرب مياه مبكرة ستخلق اشكاليات كبيرة بين المناطق والمزارعين انفسهم خاصة وانهم لم يسمح لهم بالزراعة منذ موسمين".

واشار الى ان "50% من اهالي حوض حمرين وقراه تعمد على الزراعة بشكل مباشر وتوقفها تعني فقر وبطالة وعوز مادي لاتحمد عقباه".

اما ابو يعقوب وهو مزارع قال بان شحة المياه تدفعنا للتجاوز رغم انه مخالف للقانون"، مؤكدا بان "الدولة غير مكترضة بنا ولم تسالنا كيف تعيشون بدون زراعة".

واضاف ابو يعقوب ان "السداد الترابية هي ردة فعل من قبل المزارعين لسقي بساتينهم او جزء من اراضيهم التي يحاصرها الجفاف من كل الاتجاهات لدرجة بانه لم تقدم لنا بغداد اي دعم على الاقل تعويض مادي يوفر لنا لقمة الخبز".

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