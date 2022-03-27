حزب كردي يعلن مقاطعته لجلسة الاربعاء

2022/03/27 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_السليمانية

اكدت جماعة العدل الكردستانية، اليوم الاحد، استمرارها بمقاطعة جلسة الأربعاء الخاصة بالتصويت على رئيس الجمهورية.

وقال عضو جماعة العدل ريبوار حمد، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "النائب عن الجماعة سوران عمر، لم يحضر جلسة السبت، ولن يحضر جلسة الأربعاء، لرفضه أن يكون مع طرف ضد طرف آخر".

وأضاف أن "هناك الكثير من المطالب التي طالبنا بها مرارا ولم تتحقق"، مشيرا الى ان "محاولة الحزب الديمقراطي الاستفراد بالقرار الكردي ستكون عواقبه وخيمة".

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