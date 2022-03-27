2022/03/27 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، القبض على إرهابي و8 متهمين في بغداد

وقال إعلام الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) "بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد، تمكنت قوة من كتيبة استطلاع فرقة المشاة الحادية عشرة من القاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4/1 إرهاب بعد رصد تواجده ضمن قاطع المسؤولية شرقي بغداد"، موضحا "كما نفذت تشكيلات فرقة المشاة السابعة عشر واجبات بحث وتفتيش ، أسفر عن ضبط كدس من المواد المتفجرة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية احتوى خمسة قنابر هاون مختلفة العيار وثلاثة مقذوفات احداها عيار (155 ملم) في مناطق جنوبي بغداد".

وأضاف "في حين تمكنت قطعات الفرقة الأولى شرطة اتحادية من القاء القبض على خمسة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم ثلاثة متهمين "بالدكة العشائرية" في جانب الرصافة، كما تمكنت قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية من القاء القبض على ثلاثة متهمين بالدكة العشائرية، بينهم مصاب بطلق ناري، تم نقله الى احد المستشفيات القريبة من الحادث، بالإضافة الى مصادرة الأسلحة التي في حوزتهم في جانب الكرخ"، مضيفا إنه "تم احالة المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

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