2022/03/27 | 19:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه عضو المكتب السياسي في تيار الحكمة بليغ أبو گلل، اليوم الاحد، رسالة الى نائب رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، بشأن تلويح الاخير بإعلان حالة الطوارئ.وقال ابو گلل في تغريدة تابعتها وكالة ايرث نيوز: “السيد المحترم حاكم الزاملي، لقد انتخبكم الناس لتساهموا في اطمئنانهم! فهل تعتقد بأن التلويح بإعلان حالة الطوارئ يساهم في […]

ظهرت المقالة بليغ ابو گلل يوجه رسالة للزاملي هذه فحواها أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بليغ ابو گلل يوجه رسالة للزاملي هذه فحواها) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بليغ ابو گلل يوجه رسالة للزاملي هذه فحواها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).