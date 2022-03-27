تجمع عشائري: الإطار التنسيقي أفشل مخططات إقليمية ودولية

2022/03/27 | 19:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / نينوى..أكد عضو مجلس عشائر نينوى أحمد الحديدي، الأحد، أن الإطار التنسيقي ومن معه من القوى السياسية استطاعوا إفشال المخطط الإقليمي والدولي.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الحديدي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “مخططا خليجيا أمريكيا كان يستهدف العراق وتفتيت البلد من خلال تمرير المرشحين […]

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