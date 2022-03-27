إسرائيل تنهي

2022/03/27 | 19:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها، الأحد، على إقامة 5 تجمعات سكنية جديدة في النقب، 4 منها لمواطنين يهود.

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