اعتقال تسعة أشخاص بينهم بتهمة 'الدكة العشائرية' في بغداد

2022/03/27 | 19:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاحد، عن اعتقال تسعة اشخاص بينهم بتهمة "الدكة العشائرية" في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، إنه "بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد، تمكنت قوة من كتيبة استطلاع فرقة المشاة الحادية عشرة من القاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4/1 إرهاب بعد رصد تواجده ضمن قاطع المسؤولية شرقي بغداد".

وأضافت أن "تشكيلات فرقة المشاة السابعة عشر نفذت واجبات بحث وتفتيش، أسفرت عن ضبط كدس من المواد المتفجرة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية احتوى خمس قنابر هاون مختلفة العيار وثلاثة مقذوفات احداها عيار (155 ملم) في مناطق جنوبي بغداد".

ولفت بيان القيادة الى أن "قطعات الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من القاء القبض على خمسة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم ثلاثة متهمين "بالدكة العشائرية" في جانب الرصافة، كما تمكنت قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية من القاء القبض على ثلاثة متهمين بالدكة العشائرية، بينهم مصاب بطلق ناري، تم نقله الى مستشفى قريب، بالإضافة الى مصادرة الأسلحة التي في حوزتهم في جانب الكرخ".

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