وزير خارجية إسرائيل يغرد عن وصول نظرائه العرب إلى النقب

2022/03/27 | 20:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، الأحد، بوصول نظرائه العرب من مصر والإمارات والبحرين، إلى النقب من أجل المشاركة في القمة التي تجمع وزراء خارجية إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والمغرب والإمارات والبحرين.

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