فيديو: موقف جديد من “إشراقة كانون” حول المستجدات السياسية الراهنة

2022/03/27 | 20:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت كتلة “إشراقة كانون” توضيحاً حول موقفها من الكتلة الأكبر ودورها الرقابي في المعارضة.وقال المتحدث باسم الكتلة النائب باسم الغرابي في بيان مرئي، اطلعت عليه ايرث نيوز، إن “الضمانات التي اقترحناها مستقاة من تجارب عالمية لضمان وضع المعارضة وعدم استهداف السلطة”، مضيفاً أن “دورنا معارضة ايجابية وليس هدامة ولم نشارك مع اي […]

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