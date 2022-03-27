ممثل السيد السيستاني لعشائر الموصل: ما قدمناه لكم شيء قليل (فيديو)

2022/03/27 | 20:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد عشائري من أهالي محافظة نينوى،

اليوم الاحد، مدينة كربلاء المقدسة،

لتقديم الشكر والعرفان، للمرجع

السيستاني، على انشاء عدد من

المستشفيات وآخرها مستشفى البتول

التعليمي والذي افتتحته العتبة

الحسيني

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