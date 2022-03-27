مدرب عراقي يقترب من قيادة الوحدات الأردني

2022/03/27 | 20:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يدرس نادي الوحدات الاردني، التعاقد مع مدرب عراقي لقيادة الفريق الكروي الاول.وقال مصدر لـ”ايرث نيوز” إن “إدارة نادي الوحدات الأردني وضع عدد من المدربين على قائمته لقيادة الفريق في الاستحقاقات القادمة”.وبين أن “المدرب العراقي راضي شنيشل من بين أبرز المدربين المرشحين لقيادة الفريق الاردني، حيث هناك مخاطبات أولية بين الإدارة والمدرب”.[…]

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