2022/03/27 | 20:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HMQNRjxwiMA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دخل السجن بتهمة التعاطي فخرج ليصبح تاجرا كبيرا للمخدرات.. نهاية مأساوية لتاجر بغدادي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دخل السجن بتهمة التعاطي فخرج ليصبح تاجرا كبيرا للمخدرات.. نهاية مأساوية لتاجر بغدادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).