6 حالات محددة.. النيابة السعودية تحذر من إفشاء

2022/03/27 | 20:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت النيابة العامة السعودية تحذر من إفشاء المعلومات المتضمنة على بيانات سرية بجميع أنواعها، مشيرة إلى أن عقوبة المخالف السجن لمدة تصل 20 سنة، وغرامة مالية تصل لمليون ريال (267 ألف دولار).

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