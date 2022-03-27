2022/03/27 | 20:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبيتوقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد، ارتفاعاً في درجات الحرارة بشكل تدريجي بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل. وقال مدير إعلام الانواء الجوية عامر الجابري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "لا يمكن تحديد نهاية فصل الشتاء والأجواء ستبقى مقاربة لما هي عليه اليوم إلى يوم الثلاثاء المقبل حيث ستبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي". وأضاف الجابري، أنه "في بداية الأسبوع المقبل ستكون درجات الحرارة فوق العشرينيات وقد تصل إلى الثلاثينيات". وتابع أن "الرياح قد تنشط نهاراً مسببة تصاعد غبار خفيف، ولا تفاصيل أكثر حالياً إذ يمكن أن تحصل تغييرات في الاجواء تبعاً لعوامل الطقس". ونوه الجابري بأنه "من المحتمل أن تستمر فترة الأمطار إلى منتصف الشهر الخامس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء توضح توقعاتها لحالة الطقس الأسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنواء توضح توقعاتها لحالة الطقس الأسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).