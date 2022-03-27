2022/03/27 | 20:25 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقتدى الصدر يجدد: حكومة أغلبية وطنية.. ومصير العراق بين نارين | الحصاد الإخباري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: XLX4V2q9BGw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقتدى الصدر يجدد: حكومة أغلبية وطنية.. ومصير العراق بين نارين | الحصاد الإخباري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مقتدى الصدر يجدد: حكومة أغلبية وطنية.. ومصير العراق بين نارين | الحصاد الإخباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).