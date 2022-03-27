2022/03/27 | 20:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي اليوم الأحد، رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، وبحثا عدة ملفات سياسية.وتباحث الجانبان، بحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، وتلقته وكالة ايرث نيوز “آخر مستجدات الساحة السياسية، وسير الجهود الرامية إلى الإيفاء بالاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، وتعزيز مسار الديمقراطية والعمل الوطني من أجل التفرّغ لتقديم المزيد […]

ظهرت المقالة ملفات سياسية على طاولة الكاظمي والحلبوسي أولاً على ايرث نيوز.

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