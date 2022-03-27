القبض على إرهابي وثمانية متهمين في بغداد

2022/03/27 | 20:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قطعات الفرقة الأولى شرطة اتحادية من القاء القبض على خمسة متهمين.

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