ملاحظات حول الميثاق الثوري لسلطة الشعب (1) - بندر نوري

2022/03/27 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بندر_نوري الغرض من التناول النقدي للميثاق الثوري لسلطة الشعب هو الإسهام في تطوير الميثاق لتجاوز أوجه القصور التي يمكن إكتشافها فيه حتي يكون معبرا عن التحويل الثوري للواقع القديم وجهاز الدولة القديم وبناء جهاز دولة وواقع إجتماعي جديد يعبر عن مصالح القوي الإجتماعية التي إنخرطت في الحراك الثوري.



سأنشر الورقة النقدية علي حلقات وسأقوم في نهاية الحلقات بنشر الورقة كاملة.تم التوافق علي هذا الميثاق من قبل إثنان ......





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