بالتفاصيل.. مخرجات اللقاء بين عمار الحكيم وقاسم الأعرجي

2022/03/27 | 21:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حفظ الأمن العراقي بعيدا عن التجاذبات السياسية، والحفاظ على المنجز الأمني الذي تحقق بدماء وتضحيات الشهداء، قضايا أكدنا ضرورتها خلال لقائنا مستشار الأمن القومي السيد قاسم الأعرجي، كما أكدنا أن التهديد الإرهابي لم يعد تهديدا عسكريا إنما هو تهديد أمني ونحتاج إلى معالجة أمنية تنسجم مع طبيعة ذلك التهديد، دعونا أيضا إلى توفير فرص العمل […]

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مخرجات اللقاء بين عمار الحكيم وقاسم الأعرجي أولاً على ايرث نيوز.

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