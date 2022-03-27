زيلنسكي في المقابلة

2022/03/27 | 21:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، عن أن هناك مفاوضات مع روسيا من أجل تبادل جثث القتلى في الحرب الدائرة، وكذلك الأسرى.

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