2022/03/27 | 21:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يتطلع إلى تقسيم أوكرانيا إلى قسمين مثل كوريا الشمالية والجنوبية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوكرانيا: بوتين يفكر في تطبيق "السيناريو الكوري") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوكرانيا: بوتين يفكر في تطبيق "السيناريو الكوري") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).