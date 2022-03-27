عبد الواحد: مطالبنا قد لا تنفذ وسنتعامل مع الحزبيين الكرديين

2022/03/27 | 21:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبدالواحد: على الرغم من أن الحزبين والاتحاد سيئان، إلا أنهما براغماتيان.

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