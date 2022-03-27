الفجيرة تُحضر وطني الصالات للتصفيات الآسيوية

2022/03/27 | 21:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصلت بعثة المُنتخب الوطنيّ لكرةِ الصالات إلى مدينةِ الفجيرة الإماراتية، واتخذت من فندق نوفوتيل مقراً لها.وأجرت وحدتها التدريبيّة الأولى في قاعةِ نادي اتحاد كلباء في إطار معسكرها التدريبي الذي يستمر ستة أيامٍ تحضيراً للمشاركةِ في التصفياتِ المؤهلة لبطولةِ كأس آسيا الشهر المقبل.وعقدَ مُدرب المنتخب الوطني، محمد ناظم الشريعة، اجتماعاً موسعاً ضم […]

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