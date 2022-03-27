أين تذهب المبالغ الفائضة بسبب ارتفاع اسعار النفط في العراق؟

2022/03/27 | 21:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت الحكومة الاتحادية، اليوم الاحد، عن المبالغ المالية الفائضة التي تدخل للعراق جراء بيع النفط وارتفاع اسعاره.

وقال المستشار المالي لرئيس الحكومة، مظهر محمد صالح، في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "العراق بلد منكشف على الاقتصاد العالمي فهو مستورد كبير وبالوقت الذي استفدنا من فائض اسعار النفط وإدخالنا مبالغ لموازنة الدولة، قام العراق بصرف بعض المبالغ على الأمن الغذائي الذي ارتفعت اسعاره".

وبين أنه "لو كان معدل سعر البرميل 100 دولار لكل السنة من بدايتها إلى نهايتها وليس بشكل متذبذب فأن العراق سيحقق مليار دولار".

وأوضح أن "ذلك شريطة ان تكون آلية الصرف عقلانية ومشابهة لعام 2021 وبالتالي من الممكن ان تكون هناك إيرادات مالية فائضة لدى العراق وهذا شيء إيجابي".

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