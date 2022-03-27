2022/03/27 | 21:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يأمل فك الإرتباط مع تقليد التوافق خلال جلسة الأربعاء والزاملي: تعطيل إنتخاب رئيس الجمهورية يدفع إلى حكومة طوارئ بغداد – قصي منذر يأمل رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، فك الارتباط مع تقليد التوافق الذي يسعى اليه قادة الاطار التنسيقي عقب مناورة بالثلث الضامن ومنع انعقاد جلسة انتخاب مرشح انقاذ وطن لرئاسة المجمهورية ،حيث يعول […]

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