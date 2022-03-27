2022/03/27 | 21:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط يوقّع عقداً مع شركة أذربيجانية لحفر وإستصلاح الآبار إيرادات الخام تلامس 9 مليارات دولار خلال شباط بغداد – الزمان وقعت وزارة النفط، عقدا مع شركة اذربيجانية ، للتعاون في مجال حقر واستصلاح الابار في الحقول النفطية.وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (شركة الحفر العراقية وقعت قد مشاركة مع شركة اذربيجانية للحفر والخدمات النفطية)، […]

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