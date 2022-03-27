2022/03/27 | 21:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم يصوّت على توسعة مقاعد الدراسات العليا وإعادة المرقّنة قيودهم بغداد – ساري تحسين صوتت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، على توسعة اخيرة لمقاعد الدراسات العليا واعادة المرقنة قيودهم من طلبة المراحل المنتهية في العام الدراسي الماضي .وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة احتضنت اجتماعا استثنائيا لهيئة الرأي بحضور نائب رئيس مجلس […]

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