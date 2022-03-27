2022/03/27 | 21:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… اكد النائب المستقل علي تركي، الاحد، ان كتلتا الجيل الجديد وامتداد ارتموا بين احضان سارقيهم ووضعوا شروطا لخدمة مصالحهم، مستبعدا تمرير جلسة يوم الأربعاء المقبل.وقال تركي في تصريح تابعته /المعلومة/، ان “مصير جلسة الاربعاء ستكون حالها حال سابقاتها والفكر الاقصائي هو السائد”، لافتا الى ان “الاطار الشيعي متماسك وهو الضامن لمطالب الشارع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب مستقل: الجيل الجديد وامتداد ارتموا باحضان سارقيهم لخدمة مصالحهم) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب مستقل: الجيل الجديد وامتداد ارتموا باحضان سارقيهم لخدمة مصالحهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).