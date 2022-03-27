استهداف منزل ضابط بـ'رمانة صوتية' شرقي بغداد

2022/03/27 | 22:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاحد، باستهداف منزل ضابط في وزارة الداخلية بـ"رمانة صوتية" شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "رمانة صوتية استهدفت منزل ضابط برتبة مقدم منسوب لوزارة الداخلية ضمن مدينة الصدر دون اصابات تذكر فقط اضرار مادية".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية وصلت الى مكان الحادث".

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