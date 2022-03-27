2022/03/27 | 22:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت شرطة بغداد اليوم الأحد، اعتقال 3 متهمين بالنصب والاحتيال.وقالت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة/ قسم شرطة باب الشيخ، عبر بيان تلقته ايرث نيوز، إن “مفارز الشرطة تمكنت من الاطاحة بثلاثة متهمين بالنصب والاحتيال”.وأضاف البيان أنه “القت مفارز قسم شرطة باب الشيخ التابع الى قيادة شرطة بغداد وبناءا على متابعة ميدانية لقائد […]

ظهرت المقالة الشرطة تلقي القبض على 3 متهمين بالنصب والاحتيال في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة تلقي القبض على 3 متهمين بالنصب والاحتيال في بغداد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة تلقي القبض على 3 متهمين بالنصب والاحتيال في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).