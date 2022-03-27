2022/03/27 | 22:04 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يطالب بتشريعات إضافية لحماية الإيزيديات الناجيات من "داعش" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/27 | 22:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يطالب بتشريعات إضافية لحماية الإيزيديات الناجيات من "داعش") نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يطالب بتشريعات إضافية لحماية الإيزيديات الناجيات من "داعش") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).