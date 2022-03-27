القبض على متهمين بالارهاب واخر يتاجر بالقطع الأثرية في بغداد

2022/03/27 | 22:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وضبط القطعة الاثرية بمحضر ضبط اصولي.

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