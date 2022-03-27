شاسوار عبد الواحد: قد نضطر إلى التعامل مع الحزبين الكرديين الرئيسين

2022/03/27 | 22:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس حراك "الجيل الجديد" شاسوار

عبدالواحد، الاحد، أن النقاط الـ 17 التي

قدمها "تحالف من أجل الشعب"، كشرط لدخوله

جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، قد لا

تُنفذ، لكننا على الأقل قدمنا مطالب

المواطنين بدل ط

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