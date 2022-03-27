حقائق مغيبة في المشهد العراقي

2022/03/27 | 22:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جواد العطار

سواء عقدت جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

واكتمل نصابها او لم يكتمل ، انتخب

الرئيس او لم ينتخب...



فان فرصة

الانتخابات المبكرة ضاعت بعد ماراثون

من الصراع والنزاع بين قطبي الفائزين

استمر

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