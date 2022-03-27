الفنانة عواطف نعيم توشح بوسام الفنون والاداب من الجمهورية الفرنسية

2022/03/27 | 22:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أُقيم، مساء اليوم الأحد، في المعهد الفرنسي ببغداد حفل تكريم الفنانة عواطف نعيم اذ وشحت بوسام الفنون والاداب من الجمهورية الفرنسية تقديرا لمنجزها الثقافي والفني المسرحي العراقي.وقد تزامن التكريم مع تقديم عرض مسرحي من كتابة واخراج الدكتورة عواطف نعيم بعنوان “غودوت أين أنت ؟”وهي مقتبسة من العمل الشهير ، “في أنتظار جودو” […]

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