أوربا تنتحر .. ! وداعا للغرب و للشرق أيضا.. و مرحبا بالعالم الثالث القديم - محمد عبد الشفيع عيسى

2022/03/27 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_الشفيع_عيسى لست أدري لماذا ارتأيت أن أبدأ معالجة الأزمة الروسية-الأوكرانية الأخيرة، من نقطة غير مطروقة كثيرا، وهي تكوين "الاتحاد السوفيتي السابق" نفسه ثم مجموع "العالم الاشتراكي" ككل، كيف تشكل وماذا كان طابعه الرئيسي..؟ إذ يبدو لنا و كأنّ الاتحاد السوفيتي السابق ، والكتلة أو الكتل الاشتراكية السابقة جميعها، قد تكونت على عجل، بدون التمهل وبدون أخذ الوقت الكافى لتحقيق النضج المنتظر . ولنبدأ بالاتحاد الس ......





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