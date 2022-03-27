هذا الطعام يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.. احرص على تناوله

2022/03/27 | 22:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول فول الصويا يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.وخلال الدراسة التي نُشرت في مجلة “Clinical Nutrition” فحص باحثون من قسم التغذية وعلوم الحركة في جامعة “ماستريخت” بهولندا، مجموعة من 23 من كبار السن الأصحاء، تتراوح أعمارهم بين 60-70 عاماً على مدى أربعة أشهر تقريباً، […]

ظهرت المقالة هذا الطعام يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب..



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