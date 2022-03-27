وزير خارجية قطر يوضح لـCNN موقف بلاده من الاستثمار في روسيا وأوروبا

2022/03/27 | 22:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في مقابلة مع شبكة CNN، إن الاستثمار في روسيا يخضع حاليا للكثير من المراجعة، وأن قطر لا تفكر في زيادة استثماراتها هناك حتى تكون هناك "بيئة أفضل والمزيد من الاستقرار السياسي".

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