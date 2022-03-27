الإطاحة بـ10 متهمين بجرائم المخدرات في ميسان

2022/03/27 | 22:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ تمكنت شرطة محافظة ميسان، اليوم الأحد، من القبض على 10 متهمين بجرائم المخدرات في المحافظة.وذكر وزارة الداخلية في بيان تلقته، إيرث نيوز، أن”مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالاشتراك مع أفواج الطوارئ وقسم السيطرات، تمكنوا من إلقاء القبض على (10) متهمين بقضايا مخدرات منفصلة”.وأضافت، أن “ذلك جاء إثر ممارسات أمنية نُفذت […]

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