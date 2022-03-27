نتائج اجتماع بين الكاظمي والحلبوسي بشأن أزمة الرئاسة وتشكيل الحكومة

2022/03/27 | 22:43 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

عقد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الأحد، اجتماعًا مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي حول الأزمة السياسية في البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أنّ "الكاظمي استقبل رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي، وتباحثا في آخر مستجدات الساحة السياسية، وسير الجهود الرامية إلى الإيفاء بالاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، وتعزيز مسار الديمقراطية والعمل الوطني من أجل التفرّغ لتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين وتحقيق طموحاتهم".

وأضاف البيان، "تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تعزيز ثقة المواطن في العملية السياسية من خلال التركيز على هدف خدمة قطاعات الشعب، وأهمية تمرير الالتزامات القانونية المتعلقة بحياة الناس، ومواجهة التحديات العالمية والتوترات المتزايدة التي انعكست على الاقتصاد العراقي".

وأشار البيان، إلى أن اللقاء "شهد تبادل وجهات النظر والرؤى الساعية لتجاوز العقبات والانسداد السياسي، وبذل المزيد من الجهود في مساعدة القوى البرلمانية الوطنية لتحمل مسؤوليات المرحلة، ومواجهة الأزمات الراهنة؛ من أجل تعزيز خطى التنمية والازدهار".

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