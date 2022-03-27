مكتب السيستاني يصدر إمساكية شهر رمضان

2022/03/27 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اصدر مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الاحد.



إمساكية شهر رمضان المبارك.

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