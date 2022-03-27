الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً في منزل العامري لتحديد موقفه من جلسة الاربعاء

2022/03/27 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد، عن عقد الإطار التنسيقي اجتماعاً في منزل العامري لتحديد موقفه من جلسة الاربعاء.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "قوى الاطار التنسيقي تعقد اجتماعاً حاليا في منزل هادي العامري لمناقشة آخر التطورات السياسية والموقف من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الثالثة يوم الاربعاء المقبل".

هذا ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب يوم الأربعاء المقبلة، جلسة لاختيار رئيس للجمهورية.

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