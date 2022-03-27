الأسبوع المقبل .. درجات الحرارة تصل الـ 30 في العراق

2022/03/27 | 22:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية

والرصد الزلزالي، الأحد، ارتفاعاً في

درجات الحرارة بشكل تدريجي بدءاً من يوم

الثلاثاء المقبل.

وقال مدير إعلام الانواء الجوية عامر

الجابري للوكالة الرسمية إنه “لا يمك

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