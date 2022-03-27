مكتب المرجع السيستاني ينشر إمساكية شهر رمضان

2022/03/27 | 22:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب المرجع الأعلى السيد علي

السيستاني اليوم الأحد، إمساكيات شهر

رمضان لعام 1443هـ (2022 م).

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