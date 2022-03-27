2022/03/27 | 22:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان على عقد الجولة المقبلة من المفاوضات بين موسكو وكييف في إسطنبول.وجاء في بيان الرئاسة التركية: “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفقا خلال محادثات هاتفية على عقد الاجتماع المقبل لفريقي التفاوض الروسي والأوكراني في إسطنبول”.ونقلت وكالة تاس في وقت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتفاق على مكان الجولة المقبلة من المفاوضات بين موسكو وكييف) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتفاق على مكان الجولة المقبلة من المفاوضات بين موسكو وكييف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).