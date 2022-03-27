2022/03/27 | 22:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت مكافحة اجرام ذي قار، اليوم الاحد، ملابسات عملية سرقة لاحدى الشركات في الناصرية.وذكر اعلام شرطة ذي قار، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “تنفيذا لتوجيهات قائد عمليات سومر وشرطة محافظة ذي قار والمنشات الفريق ق .خ الركن سعد علي عاتي الحربية، من خلال المتابعة وجمع المعلومات الدقيقة من قبل […]

ظهرت المقالة اجرام ذي قار تكشف ملابسات عملية سرقة لاحدى الشركات في الناصرية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجرام ذي قار تكشف ملابسات عملية سرقة لاحدى الشركات في الناصرية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجرام ذي قار تكشف ملابسات عملية سرقة لاحدى الشركات في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).