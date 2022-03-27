نائب رئيس البرلمان يؤكد أهمية استمرار التعاون بين المؤسسة التشريعية ونقابة المحامين

2022/03/27 | 22:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعهنأ نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، محمد صالح المهنا لانتخابه نقيبا للمحامين ، فيما أكد أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين المؤسسة التشريعية ونقابة المحامين العراقيين.وذكر بيان لمكتب نائب رئيس البرلمان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله بعث برقية تهنئة إلى محمد صالح المهنا بمناسبة فوزه نقيباً للمحامين العراقيين، وذلك خلال الانتخابات التي جرت في مقر النقابة وبأشراف مجلس القضاء الأعلى واللجنة القضائية المشكلة للإنتخابات، كما هنأ سيادته الأعضاء الجدد في مجلس النقابة، متمنياً لهم التوفيق والسداد في الدفاع عن الحقوق وإشاعة ثقافة العدالة والقانون في نظامنا الديمقراطي".وأشاد عبدالله ، بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية التي جرت عبر صناديق الإقتراع، داعيا إلى أهمية إستمرار التنسيق والتعاون بين المؤسسة التشريعية ونقابة المحامين العراقيين لإرساء أسس وقيم ومبادئ دولة المواطنة وفرض سلطة القانون بما ينسجم مع متطلبات وتحديات المرحلة المقبلة.

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